قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حلوى تتوارثها العصور.. الكنافة من موائد الخلفاء إلى قلوب المصريين

الكنافة
الكنافة
أمينة الدسوقي

تتربع الكنافة على عرش حلويات شهر رمضان، بوصفها أيقونة لا تغيب عن المائدة العربية، وطبقاً يجمع بين عبق التاريخ ودفء الطقوس الرمضانية.

فمن قصور الخلفاء إلى بيوت البسطاء، قطعت هذه الحلوى الذهبية رحلة طويلة عبر القرون، لتتحول من “زخرفة موائد الملوك” إلى متعة شعبية يتشاركها الجميع.

الكنافة حضور ثابت في الشهر الفضيل

تمثل الكنافة جزءاً أصيلاً من تجربة رمضان، إذ ارتبطت بطقوس السحور والإفطار، واكتسبت مكانة خاصة في الوجدان الشعبي.

وفي مصر، أضفى صناع الحلوى لمستهم الإبداعية عليها، فظهرت بأشكال متعددة مثل الكنافة البلدي، والبورمة، والمحشوة بالكريمة أو القشطة، إلى جانب ابتكارات حديثة عززت من حضورها في الأسواق.

تتميز الكنافة بقوامها الهش ومذاقها الحلو الغني، ما جعلها واحدة من أشهر الحلويات في العالم العربي، بل وأحد رموز الشهر الكريم.

أصل التسمية بين “الشعر المنسوج” و”الاحتواء”

تعددت الروايات حول أصل تسمية الكنافة ويرجح البعض أن الاسم مشتق من اللفظ العربي “كُنافة”، في إشارة إلى خيوط الشعر المنسوج، وهو وصف يتناغم مع شكل عجينتها الرقيق المتشابك فالعجينة تُشد وتُنسج بطريقة تشبه خصلات الشعر، سواء في طريقة إعدادها أو في مظهرها بعد التسوية.

وتقول روايات أن الكلمة تعود إلى “كنفة” بمعنى الاحتواء، في إشارة إلى احتوائها للحشو بين طبقاتها الرقيقة.

من دمشق إلى موائد الخلفاء

تذهب روايات تاريخية عديدة إلى أن الكنافة ظهرت في عهد معاوية بن أبي سفيان خلال العصر الأموي، وأنها صُنعت خصيصاً له عندما كان والياً على الشام. 

وتقول الرواية إن معاوية كان يعاني من الجوع الشديد أثناء الصيام، فاستشار طبيبه الذي نصحه بطبق يمنحه طاقة تدوم طوال النهار، فكانت الكنافة حلاً مثالياً للسحور.

وبحسب ما ذكره المؤرخ جلال الدين السيوطي في كتابه “منهل اللطائف في الكنافة والقطايف”، فإن هذه الحلوى كانت معروفة ومحبوبة في العصور الإسلامية، وروى عن ابن فضل الله العمري أن معاوية كان أول من اتخذها طعاماً للسحور، حتى عُرفت أحياناً باسم “كنافة معاوية”.

كما تروى حكاية طريفة عن طباخ في قصر الخلافة، سقطت مغرفته المملوءة بعجين سائل على هيئة خيوط رفيعة فوق الموقد، فأعجبته الفكرة، فحمرها بالسمن وسكب عليها العسل، لتولد واحدة من أشهر حلويات التاريخ.

رواية مصرية استقبال المعز بالكنافة

في المقابل، تشير روايات أخرى إلى أن المصريين عرفوا الكنافة في العصر الفاطمي، وتحديداً عند دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة خلال شهر رمضان.

استقبلوه أهل المدينة بعد الإفطار بالهدايا، وكانت الكنافة في مقدمتها، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى بلاد الشام عبر التجار.

ورغم تشكيك بعض المؤرخين في هذه الرواية، فإن المؤكد أن الكنافة ترسخت في مصر خلال العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، حتى أصبحت طقساً شعبياً جامعاً.

بين الشام ونابلس ومكة تنوع بطعم واحد

تختلف طرق إعداد الكنافة من بلد إلى آخر، بما يعكس تنوع الذائقة العربية ففي بلاد الشام، تشتهر الكنافة المحشوة بالقشطة، إلى جانب أصناف مثل المبرومة والبللورية والعثمنلية والمفروكة.

أما في مكة المكرمة، فيُفضل حشوها بالجبن غير المملح، بينما أبدع أهل نابلس في تقديم نسختهم الخاصة، التي ذاع صيتها باسم “الكنافة النابلسية”، وأصبحت علامة مميزة للمطبخ الفلسطيني.

من قصور الأمراء إلى موائد الجميع

في عام 2024، أشار تقرير صادر عن متحف قصر المنيل إلى أن الكنافة تعد من أعرق الحلويات الشرقية، وربما يعود تاريخها إلى العصر الأموي أو ما قبله، مؤكداً أنها صُنعت في بداياتها لتُقدم إلى الملوك والأمراء، قبل أن تتحول إلى طبق شعبي حاضر في كل بيت.

ورغم تضارب الروايات حول نشأتها الأولى، يبقى الاتفاق قائماً على مكانتها الخاصة في الثقافة العربية فالكنافة لم تعد مجرد حلوى، بل صارت طقساً اجتماعياً وذاكرة جماعية، تتجدد كل عام مع هلال رمضان، لتؤكد أن بعض النكهات لا يبهت بريقها مهما تعاقبت العصور.

الكنافة حلويات شهر رمضان شهر رمضان الطقوس الرمضانية زخرفة موائد الملوك عهد معاوية بن أبي سفيان العصر الأموي الشعر المنسوج أصل تسمية الكنافة هلال رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

مدير تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين

تعليم جنوب سيناء تحتفي بإنجاز جديد

محافظ كفر الشيخ

صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

انتخابات نقابة المهندسين

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية وسط إقبال متوسط.. صور

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد