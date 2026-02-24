بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكنافة بالمانجا

تعد الكنافة بالمانجا من أشهر الحلويات الصيفية التي تجمع بين القرمشة والمذاق المنعش، وهي من الأصناف التي ارتبطت بموسم رمضان والمناسبات، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة للحصول على نتيجة تنافس المحلات.

المكونات:

نصف كيلو كنافة

كوب سمن مذاب

نصف كوب سكر بودرة

3 أكواب عصير مانجا طازج

قطع مانجا مكعبات

2 ملعقة كبيرة نشا

علبة كريم شانتيه مخفوق أو كريمة حلويات

شربات بارد (كوب سكر + نصف كوب ماء + عصرة ليمون)

طريقة التحضير:

تفرك الكنافة جيدًا باليد ثم يضاف إليها السمن والسكر البودرة وتقلب حتى تتشرب السمن بالكامل.

توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة وتضغط جيدًا، ثم تدخل فرن ساخن على درجة 180 حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

في وعاء على النار يخلط عصير المانجا مع النشا ويقلب حتى يثقل القوام ويصبح كالكريمة، ثم يترك ليبرد.

بعد خروج الكنافة من الفرن يسكب عليها الشربات البارد مباشرة.

توضع طبقة من كريمة الحلويات، ثم خليط المانجا، ثم مكعبات المانجا الطازجة.

يمكن تغطيتها بطبقة أخرى رفيعة من الكنافة المحمصة حسب الرغبة، وتدخل الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

نصائح لنجاح الكنافة بالمانجا:

يفضل أن يكون الشربات باردًا والكنافة ساخنة للحصول على قوام متوازن.

استخدام مانجا طازجة يعطي طعمًا أفضل من العصائر الجاهزة.

يمكن إضافة طبقة جيلي مانجا خفيفة لمظهر لامع جذاب.

تقدم الكنافة بالمانجا باردة، وتعد خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الشرقية بنكهة عصرية منعشة.