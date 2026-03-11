روسيا تؤكد تواصلها الدائم مع القيادة الإيرانية في طهران

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف / اليوم الأربعاء / أن موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية في طهران.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إننا على تواصل دائم مع الجانب الإيراني المتمثل في قيادة الدولة".

وكانت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد محادثاتين هاتفاتين مع نظيره الإيراني مسعود بزيشكيان خلال الأسبوع الماضي. أٌجريت أول مكالمة بينهما في 6 مارس الجاري والأخرى في 10 مارس؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في خضم الحرب المتصاعدة في المنطقة. كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي أمس.