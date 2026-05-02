دعم الأمن الاقتصادي والطاقة أبرزها.. أمين الناتو يشارك باجتماع المجتمع السياسي الأوروبي

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الأمين العام للحلف مارك روته سيقوم بزيارة إلى يريفان عاصمة أرمينيا بعد غد الإثنين، للمشاركة في الاجتماع الثامن للمجتمع السياسي الأوروبي.

ووفقاً لبيان صحفي للناتو، سيعقد الأمين العام سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة المشاركين، من بينهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، كما سيدلي بتصريحات صحفية مقتضبة لدى وصوله إلى يريفان.

ويعقد الاجتماع الثامن للمجتمع السياسي الأوروبي، تحت شعار "بناء المستقبل: الوحدة والاستقرار في أوروبا"، حيث سيجمع قادة من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في ظل تحولات جيوسياسية عميقة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بما يسهم في تعزيز صمود الأنظمة الديمقراطية، وتطوير الترابط بين الدول، ودعم الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وذلك قبيل انعقاد أول قمة ثنائية من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يومي 4 و5 مايو 2026.

وسيشارك في هذا الاجتماع، 48 من رؤساء الدول والحكومات، فيما سيحضر رئيس وزراء كندا مارك كارني كضيف، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمشاركة دولة غير أوروبية في هذا الإطار.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار جهود أوروبية أوسع لتعزيز التنسيق السياسي والأمني في القارة، خاصة في ظل التحديات الراهنة والتغيرات المتسارعة في البيئة الدولية.