القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات ، تضررت خلاله من قيام عدة أشخاص بالتهجم على منزلها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب وإلقاء مادة حارقة عليهم وإحداث إصابتهم بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلبيس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص وكريمته "بهما إصابات حروق بأماكن متفرقة" - مقيمان بدائرة المركز)، وبسؤالهما قررا بتضررهما من عدد (7 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وقيام أحدهم بإلقاء مادة معجلة للإشتعال "بنزين" عليهما وإضرام النيران بهما بمدخل مسكنهما ،بسبب خلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط 5 من المتهمين (جارى ضبط المتهمين الهاربين) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





