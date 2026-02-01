لتحقيقه بطولة أفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه.. «بهنساوي» يهنئ فريق هوكي بورفؤاد

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أمس السبت، أرق التهانئ القلبية إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، واللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد ومجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، والجهاز الفني والطبي والإداري، وكافة اللاعبين، وجماهير النادي العريقة ، بمناسبة حصول فريق الهوكي بالنادي على بطولة أفريقيا للأندية والتي أقيمت بمدينة هراري بزيمبابوي عقب الفوز على نادي الشرقية 8-7 بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن حصول فريق الهوكي على لقب بطل أفريقيا للأندية للمرة الأولى يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالأداء المتميز والانضباط وروح العزيمة والإصرار التي ظهر بها الفريق طوال البطولة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

بهنساوي : إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الأولى

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي أن مدينة بورفؤاد تفخر بما يقدمه نادي بورفؤاد من أداء متميز ونتائج إيجابية، داعيًا اللاعبين والجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشوارهم في بطولة الدوري العام والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، بما يليق بجماهير النادي الوفية التي لا تدخر جهدًا في دعمه ومساندته في كل المباريات.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أن نادى بورفؤاد من الأندية العريقة حيث يعد أقدم نادي في مصر تم انشاؤه عام 1902 وهو رمز لمدينة بورفؤاد ككل ولابد وان يعود إلى الساحة الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمدينة وأبنائها.

أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بالجهد المبذول من مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوي الجمهورية، أو على مستوي القارة الافريقية، مؤكدا إستمرار تقديم كافة اوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمدينة بورفؤاد

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم المدينة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي بورفؤاد اليوم من انتصارات يمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المدينة.

وجاء تأهل فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية – زيمبابوي 2026، بعد مشوار قوي تصدر خلاله المجموعة الأولى، من خلال التعادل مع الشرقية بنتيجة 2-2، تلاها الفوز على SOECH بطل ناميبيا بنتيجة 8-1، وأيضاً الفوز على USIU بطل كينيا بنتيجة 6-1 ، واختتم دوري المجموعات بالفوز على فريق kAMPALA بطل اوغندا بنتيجة 7-2 قبل أن يحسم بطاقة التأهل للنهائي بالفوز في الدور قبل النهائي على فريق GRA "بطل غانا" بنتيجة 2 - 1.