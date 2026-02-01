فدائي جديد في صفوف النسور الخُضر.. المصري يتعاقد مع الدولي الفلسطيني مصطفى زيدان

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات الدولي الفلسطيني مصطفى زيدان لاعب فريق مالمو السويدي .

ونجح المصري فى إنهاء التعاقد ليمتد ثلاثة مواسم ونصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2029/2028

وأنهت إدارة المصري الحصول على البطاقة الدولية للاعب ومن ثم توقيع الكشف الطبي على اللاعب والبدء في اجراءات قيده بقائمة المصري.

المصري يتعاقد مع الدولي الفلسطيني مصطفى زيدان حتى نهاية موسم 2029/2028

وسيتم تسجيل اللاعب كالمعتاد كلاعب محلي وفقًا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن مع اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى زيدان والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم ويبلغ من العمر 27 عامًا وقد سبق له اللعب بصفوف أندية هوغابورغس وهيلسنبورغ وسيريانسكا وسيريوس ومالمو بالدوري السويدي كما لعب كذلك لصفوف أندية أستون فيلا الانجليزي وحتا الإماراتي وروزنبورج النرويجي، علمًا بأن اللاعب يعد أيضا أحد عناصر منتخب فلسطين وكان قد سبق له تمثيل منتخبات السويد على مستوى فئات الناشئين والشباب كما مثل منتخب السويد الأول كذلك قبل أن يعود لتمثيل منتخب فلسطين.