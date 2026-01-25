فخورة بك.. حنان ترك تحتفل بتميز ابنها محمد في المدرسة

احتفلت الفنانة حنان ترك، بتكريم ابنها الأوسط محمد يحيى، من مدرسته لتميزه الدراسي بين الطلاب.

ونشرت حنان ترك، عبر ستوري إنستجرام، صورة شهادة التقدير لـ ابنها محمد، وعلقت: “ابني العزيز محمد.. فخورة بك جدًا.. عملك الجاد وتفانيك يتألقان حقًا، أنت تستحق هذا وأكثر بكثير”.

منشور حنان ترك

أبناء حنان ترك

جدير بالذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك، واعتزلت الفن بعد زواجهما.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ آخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان آخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».