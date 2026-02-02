حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع في حي شمال الغردقة

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات داخل نطاق الحي.في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الرامية إلى إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة،.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وبمتابعة مباشرة من اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، الذي شدد على ضرورة التعامل الحاسم مع كافة صور المخالفات والإشغالات بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

وشهد الحي تنفيذ حملة مسائية بتوجيهات من رئيس الحي وسكرتير عام الحي، استهدفت سوق الدهار القديم وشارع البازارات والمناطق المحيطة بمسجد الدهار الكبير، حيث تم إزالة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تيسير حركة المرور للمواطنين والسيارات.

أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتحفظ عليها بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق، كما قام ضباط المرافق بفحص إحدى السيارات المتروكة بالطريق، وتبين انتهاء رخصتها، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة المرور ورفع السيارة بواسطة ونش المرور، في استجابة سريعة تعكس الجدية في تطبيق القانون.

شارك في تنفيذ الحملة مسؤولو المتابعة الميدانية بالحي، وقسم التنظيم، وقسم المحلات، إلى جانب قسم شرطة المرافق، في إطار تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملات تتم بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم تراخيص المحلات لمراجعة التراخيص والتأكد من سريانها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة بكافة مناطق الحي، لضمان الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.