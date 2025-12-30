برلماني: استقبال 19 مليون سائح في 2025 رسالة ثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية

أكد النائب ماجد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال مصر لما يقرب من 19 مليون سائح خلال عام 2025 يُعد إنجازا مهما يعكس عودة قوية للقطاع السياحي، ويؤكد نجاح الدولة في استعادة مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية عالميا.

وأوضح دياب في تصريحات خاصة أن العامل الأمني كان ولا يزال الركيزة الأساسية في هذا النجاح، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها مصر لعبت دورا محوريا في تعزيز ثقة السائح الأجنبي وشركات السياحة العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة أعداد السائحين وتنوع الأسواق المصدرة للسياحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرسالة الأهم التي يبعث بها هذا الرقم هي أن مصر بلد آمن ومستقر، وقادر على استقبال ملايين الزائرين بكفاءة عالية، في ظل بنية تحتية قوية، وتطوير مستمر للمطارات والطرق والمقاصد السياحية، إلى جانب الجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات السياحية.

وأشار النائب ماجد دياب إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، مع دعم القطاع الخاص والعاملين بالسياحة، والتوسع في الترويج الخارجي، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس لأي نمو اقتصادي حقيقي، وعلى رأسه قطاع السياحة.

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في عام 2025 يجب البناء عليه خلال السنوات المقبلة بما يسهم في زيادة العائد السياحي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز صورة مصر الإيجابية كوجهة سياحية عالمية آمنة ومستقرة.