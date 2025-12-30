برلماني: افتتاح مستشفى الجيزة الجديدة نموذج لرؤية الدولة الشاملة في الصحة والتعليم

أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مؤكدًا أن ما جاء في كلمته يعكس بوضوح الرؤية الشاملة للدولة في تطوير الصحة والتعليم بشكل متكامل.

وأضاف خضير في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للبنية التحتية الصحية، ويشكل نموذجًا حقيقيًا لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بالتوازي مع التدريب والتعليم الطبي المتقدم.

وأكد وكيل صحة الشيوخ، أن ما أكده رئيس الوزراء حول دمج المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يتيح لكل المواطنين الاستفادة من الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص، مما يعزز العدالة الصحية ويوفر فرصًا متساوية لكل المصريين للحصول على العلاج على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح حسين خضير، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دمج كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل مستدام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالكوادر الطبية، حيث سيتيح المستشفى فرص تدريبية وتعليمية مكثفة للطواقم الطبية، بما يسهم في رفع كفاءتها وقدرتها على تقديم رعاية متقدمة للمواطنين، مع تعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير الطبي داخل مصر.

وأضاف الدكتور حسين خضير أن افتتاح المستشفى يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع صحة المواطن والتعليم الطبي على رأس أولوياتها، وتسعى لتقديم نموذج متكامل يربط بين البنية التحتية والخدمات المجتمعية والتنمية البشرية.