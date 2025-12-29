عضو بالشيوخ : القبض على عناصر الإخوان في تركيا يفضح استغلالهم للقضية الفلسطينية

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن القبض علي ثلاثة عناصر من جماعة الاخوان الإرهابية في تركيا علي خلفية محاولة إقتحام السفارات المصرية بالخارجية يعكس مدي إستغلال جماعة الاخوان لعناصرها لتنفيذ تحركات عدائية ضد مصر وتشويه صورتها خارجيا.



وأضاف "جعفر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه التحركات لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية ولا التضامن معها إنما هدفه تشويه صورة مصر ومحاولة زعزعة الأستقرار مؤكداً أن الدور المصري في الدفاع عن القضية الفلسطينية ثابت وداعم طوال تاريخها ورافض للتهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.



وأوضح " عضو الشيوخ" أن محاولات إقتحام السفارات المصرية هو إنتهاك صارخ للسيادة المصرية والقوانين الدولية ، وأن حماية البعثات الدبلوماسية واجب علي الدول المضيفة .



وأكد " جعفر" إلي أن تصنيف العناصر ضمن " كود إرهاب" يعكس إدراكاً دوليا بخطورة الجماعة وأن الحملات تحت شعار" حاصروا سفاراتهم " تكشف نية مسبقة لاستهداف وتشويه دورها في دعم القضة الفلسطينية.



وألقت السلطات التركية القبض على 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الارهابية، لمشاركتهم في حملات استهدفت اقتحام السفارة المصرية.