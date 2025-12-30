برلماني: الدبلوماسية المصرية نموذج مسئول في دعم السلام العالمي خلال 2025

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية خلال عام 2025 جسدت نموذجًا للدبلوماسية الرشيدة والمسئولة التي تضع السلام والأمن الدوليين في صدارة أولوياتها، في ظل التحديات المتصاعدة التي يشهدها العالم نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

وأوضح النائب علي مهران أن مصر حرصت على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدة أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف، واحترام قواعد القانون الدولي، وضرورة الاعتماد على الحلول السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار المستدام.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية كثفت جهودها خلال العام الجاري لدعم وقف النزاعات الإقليمية، وتيسير قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة، فضلًا عن دورها الإنساني البارز في تقديم المساعدات والإغاثة للشعوب المتضررة من الصراعات، بما يعكس البعد الإنساني في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف مهران أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الاستقرار في محيطها العربي والأفريقي، من خلال دعم مؤسسات الدولة الوطنية، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وبناء القدرات، بما يسهم في منع عودة النزاعات وترسيخ السلام المستدام.

وأكد أن تحقيق السلام العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وعلى رأسها غياب التنمية والعدالة الاجتماعية، وهو ما تعمل مصر على دعمه عبر شراكات تنموية وتكامل إقليمي فعال.

وشدد النائب علي مهران على أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في دعم السلام العالمي، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والتعاون هما السبيل لبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للشعوب.