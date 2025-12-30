رئيس جامعة الأزهر يتفقد جاهزية الطب البيطري بحوش عيسى لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لقاء مفتوحًا مع أسرة كلية الطب البيطري بحوش عيسى برئاسة الدكتور ياقوت السنوسي، عميد الكلية، والدكتور محمود رمضان صوفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس؛ للاطمئنان على جاهزية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

رئيس جامعة الأزهر يعقد لقاء مفتوحًا مع إدارة كلية الطب البيطري بحوش عيسى

جاء ذلك في إطار استعداد وجاهزية كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لبدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تبدأ يوم السبت القادم 3 من يناير 2026.

واستمع رئيس جامعة الأزهر إلى أعضاء هيئة التدريس الذين أوضحوا احتياجات الكلية، ووعد فضيلته بتلبية جميع الاحتياجات قريبًا بإذن الله تعالى.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود إدارة الكلية خلال الاختبارات العملية التي انتهت لتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت القادم.

وعقب اللقاء، تفقد رئيس جامعة الأزهر قاعات الدراسة، والمعامل ووجه بتقديم كل الدعم لتجهيزها وفق أحدث تقنيات العصر؛ دعمًا لها في أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وفي ختام الزيارة حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، موجهين الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.