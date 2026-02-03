قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار السلع الغذائية والياميش قبل رمضان 2026 في مصر

أسعار السلع الغذائي وياميش قبل رمضان 2026 في مصر
أسعار السلع الغذائي وياميش قبل رمضان 2026 في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار السلع الغذائي وياميش رمضان 2026، في مختلف المحافظات استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتشهد الأسواق ومحال العطارة والمجمعات الاستهلاكية حالة من النشاط وزيادة الإقبال على الاستعلام عن الأسعار وأماكن البيع.

ياميش رمضان 2026

خطة حكومية للاستعداد لرمضان 2026

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة للاستعداد لشهر رمضان 2026، تستهدف تعزيز توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق قبل حلول الشهر الكريم، وتشمل الخطة إقامة 146 شادرا وافتتاح مئات معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية اعتبارا من فبراير 2026، بهدف إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكدت الوزارة مشاركة 31 شركة غذائية تابعة لها في معارض أهلا رمضان، لتوفير تشكيلة واسعة من السلع الرمضانية والمنتجات الأساسية، بما يضمن استقرار المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب خلال الموسم.

كرتونة رمضان 2026 ودعم الفئات الأولى بالرعاية


وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت وزارة التموين تجهيز وتوزيع نحو 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية، تضم ما بين 12 و15 صنفا من السلع الأساسية، إلى جانب طرح كوبونات مشتريات بأسعار مدعمة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب شهر رمضان.

ياميش رمضان 2026

تخفيضات تصل إلى 25%


من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات إضافية من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان عبر منافذها الثابتة والمتحركة، مع خصومات تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، ضمن سياسة من المزرعة إلى المستهلك لتقليل حلقات التداول وتحقيق استقرار الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 2026

لوز مقشر نيء وسط أميركي: 530 جنيها
عين جمل مقشر حبة كاملة تشيلي: 620 جنيها
عين جمل مقشر حبة كاملة أميركي: 525 جنيها
عين جمل مقشر أنصاف: 440 جنيها
كاجو جامبو مقاس 180: 690 جنيها
لوز مقشر محمص وسط أميركي: 540 جنيها
لوز مقشر محمص جامبو أميركي: 640 جنيها
لوز مقشر نيء جامبو أميركي: 630 جنيها


أسعار السلع الرمضانية الأساسية

الزبيب: من 30 إلى 70 جنيها للكيلو
جوز الهند: من 40 إلى 60 جنيها للكيلو
الكاجو المقشر: من 170 إلى 200 جنيه
البلح: من 20 إلى 90 جنيها للكيلو
المشمشية: من 60 إلى 80 جنيها لربع الكيلو
قمر الدين: من 30 إلى 100 جنيه للفة وزن 400 جرام
البندق المقشر: 170 جنيها لربع الكيلو
اللوز: من 120 إلى 150 جنيها


أماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة

تشمل معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة عددا من المواقع، أبرزها المعرض الرئيسي بمنطقة فيصل، والسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، وميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، وأرض أبو عبيدة بالمنيب، وميدان الكيت كات بالعجوزة، وشارع السودان بحي الدقي، وشارع فيصل الرئيسي، وتقاطع المريوطية مع الهرم، وشارع كورنيش النيل بالوراق، وشارع عبد الهادي حسانين بالعمرانية، وأسفل كوبري فيصل ببولاق الدكرور، وشارع حسن محمد بالطالبية، وشارع المطار بإمبابة، وطريق البراجيل بالمنيرة الغربية، إضافة إلى معارض بمراكز منشأة القناطر والبدرشين وأوسيم والحوامدية والعياط وأبو النمرس وأطفيح والصف وكرداسة والواحات البحرية، إلى جانب معارض مدينة السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر.

ياميش رمضان 2026

أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ياميش رمضان 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع خصومات تصل إلى 25%، وجاءت الأسعار كالتالي:
طبق زبيب 500 جرام: 105 جنيهات
طبق عين جمل إكسترا 250 جرام: 160 جنيها
طبق لوز 250 جرام: 132.5 جنيه
طبق فستق أمريكي 250 جرام: 205 جنيهات
لفة تين مدور 250 جرام: 140 جنيها
لفة تين مدور 300 جرام: 150 جنيها
جوز هند نصف دسم 500 جرام: 75 جنيها
بندق حصى 500 جرام: 210 جنيهات
خروب قرون 500 جرام: 125 جنيها
مشمشية سوري 250 جرام: 125 جنيها
قمر الدين مصري 400 جرام: 30 جنيها
قمر الدين 400 جرام: 70 جنيها
قمر الدين سوري 400 جرام: 80 جنيها
لوز حصى 500 جرام: 150 جنيها
قراصيا 250 جرام: 80 جنيها
بلح جاف 700 جرام: 20 جنيها
بلح جاف 1 كيلو: 25 جنيها
بلح نصف جاف 700 جرام: 50 جنيها
بلح نصف جاف 800 جرام: 55 جنيها
بلح نصف جاف 1600 جرام: 105 جنيهات
فول سوداني مجروش حلويات 500 جرام: 55 جنيها
طبق كاجو وسط 250 جرام: 167.5 جنيه

أسعار السلع الغذائي وياميش قبل رمضان 2026 في مصر

