وضع خطة قوية لإقامة معارض ومنافذ بيع مخفضة قبل رمضان 2026 بالغربية | صور

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،المهندس ناصر عفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية ،قيادات الغرفة التجارية وعددًا من كبار تجار السلاسل التجارية والماركت والهايبرات الكبرى وممثلي الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ توجيهات الدولة بتكثيف الجهود لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تخفيض أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية وتوفيرها بكميات مناسبة وجودة مضمونة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لضمان استقرار الأسواق، موجّهًا السلاسل التجارية الكبرى بتنفيذ تخفيضات موسعة وحقيقية على مختلف السلع الأساسية، خاصة السلع الأكثر إقبالًا خلال شهر رمضان، مشددًا على أن المحافظة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ولن تسمح بأي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها تحت أي ظرف.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة لطرح السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة ستدعم هذه المنافذ بكافة الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والسلاسل المشاركة، لضمان وصول السلع للمواطن بسهولة وبسعر عادل.

كما وجّه المحافظ بضرورة المشاركة الفعالة للسلاسل التجارية في المنافذ التي تقيمها المحافظة، من خلال طرح منتجاتها بأسعار مخفضة ومناسبة، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، وصلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحسم وفقًا للقانون، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع بغرض رفع الأسعار، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لضمان التزام التجار بالتعليمات الصادرة، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطن.

اخبار محافظة الغربية

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على مدار الساعة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، موجّهًا بسرعة بدء تنفيذ التخفيضات بجميع السلاسل التجارية، مع إعداد تقارير متابعة يومية لقياس نسب التخفيض ومدى الالتزام، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.