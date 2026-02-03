قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وضع خطة قوية لإقامة معارض ومنافذ بيع مخفضة قبل رمضان 2026 بالغربية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،المهندس ناصر عفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية ،قيادات الغرفة التجارية وعددًا من كبار تجار السلاسل التجارية والماركت والهايبرات الكبرى وممثلي الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ توجيهات الدولة بتكثيف الجهود لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تخفيض أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية وتوفيرها بكميات مناسبة وجودة مضمونة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لضمان استقرار الأسواق، موجّهًا السلاسل التجارية الكبرى بتنفيذ تخفيضات موسعة وحقيقية على مختلف السلع الأساسية، خاصة السلع الأكثر إقبالًا خلال شهر رمضان، مشددًا على أن المحافظة تتابع بشكل يومي حركة الأسواق ولن تسمح بأي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها تحت أي ظرف.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة لطرح السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة ستدعم هذه المنافذ بكافة الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والسلاسل المشاركة، لضمان وصول السلع للمواطن بسهولة وبسعر عادل.

كما وجّه المحافظ بضرورة المشاركة الفعالة للسلاسل التجارية في المنافذ التي تقيمها المحافظة، من خلال طرح منتجاتها بأسعار مخفضة ومناسبة، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، وصلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحسم وفقًا للقانون، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع بغرض رفع الأسعار، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لضمان التزام التجار بالتعليمات الصادرة، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطن.

اخبار محافظة الغربية 

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على مدار الساعة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، موجّهًا بسرعة بدء تنفيذ التخفيضات بجميع السلاسل التجارية، مع إعداد تقارير متابعة يومية لقياس نسب التخفيض ومدى الالتزام، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين استعدادات شهر رمضان المبارك رفع كفاءة الخدمات

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشهد مناقشة رسالة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة لمصرية

ندوة بجناح المجلس القومي تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

