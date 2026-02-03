بوسترات مسلسل أب ولكن قبل عرضه في رمضان 2026

يواصل صناع مسلسل «أب ولكن» التحضيرات النهائية للعمل، وهو من تأليف وسيناريو ماريان هاني، بينما تتولى ياسمين أحمد كامل الإشراف على الكتابة والإخراج، ومن إنتاج شركة سينرجي.



ويجري حاليًا استكمال التعاقدات مع باقي أبطال المسلسل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ركين سعد، هاجر أحمد، سامي مغاوري، إسلام جمال، فاتن سعد، وعفاف رشاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

شارك الفنان محمد فراج في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «منتهي الصلاحية»، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي. وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صالح» الذي تتدهور حياته عقب أزمة في عمله تقوده إلى السجن، ليخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته، وتتوتر علاقته بابنته الوحيدة.