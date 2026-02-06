محافظ قنا: إزالة 66 تعديا على 17فدانًا و5212 مترًا من أملاك الدولة والزراعة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

يوسف رجب

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، عدد من حملات الإزالة بجميع مراكزها، والتي نجحت في إزالة 66 حالة تعد، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للحفاظ على هيبة الدولة. 

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المحافظة واصلت جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة 28 لإزالة التعديات، وأن العمل يجرى وفق خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية. 



وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 44 حالة إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، بإجمالي مساحة بلغت 3 أفدنة، ففي مركز "أبو تشت" تم تنفيذ 12 حالة إزالة على مساحة 10 قراريط و10 أسهم، بينما تم تنفيذ 3 حالات بمركز "فرشوط" على مساحة قيراطين و14 سهمًا، كما تم تنفيذ 9 حالات بمركز "نجع حمادي" على مساحة 9 قراريط و12 سهمًا. 



وأوضح عبدالحليم، بأن مركز "دشنا" شهد تنفيذ 13 حالة إزالة على مساحة 13 قيراطًا و14 سهمًا، فيما تم تنفيذ بمركز "قنا" على مساحة قيراط و3 أسهم، إلى جانب تنفيذ 5 حالات بمركز "نقادة" على مساحة 13 قيراطًا و6 أسهم، وحالة واحدة بمركز "قوص" على مساحة قيراط واحد. 

وأضاف محافظ قنا، بأنه بشأن التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات مباني بإجمالي مساحة 5212 مترًا مربعًا، أما فيما يتعلق بالتعديات الزراعية على أملاك الدولة، فقد تم تنفيذ 6 حالات إزالة على مساحة 14 فدانًا. 



وشدد محافظ قنا، على أن الحملات مستمرة دون تهاون لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 

