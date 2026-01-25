أول تعليق من أرتيتا بعد خسارة أرسنال من اليونايتد في الدوري الإنجليزي

علق الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، على خسارته من مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية، عقب المباراة :" البداية، نبارك لليونايتد على الفوز، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف وكان لدينا فرصتين لتوسيع الفارق ثم منحناهم هدف وذلك تسبب في تغيير في الطاقة، في الشوط الثاني، سجلوا هدفان رائعان، لديهم جودة فردية رائعة".

وأضاف: “حدث ذلك بطريقة غريبة حقًا، لقد سنحت لهم لحظتان ساحرتان، وفي المباريات الكبيرة أنت بحاجة إلى مثل هذه اللحظات، نتقبل الهزيمة، نهنئ الخصم، ونتطلع إلى التقدم للأمام”.

وأشار أرتيتا في تصريحاته: علينا أن نبذل المزيد، ربما هذا ليس كافيًا وعلينا أن نفعل أكثر، لا يوجد خيار آخر، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، عندما تفعل ذلك، يمكنك أن تطمئن، اليوم، بالتأكيد حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكننا لم نكن فعّالين بما يكفي ضد فريق منظم بشكل جيد، وتعرضنا للعقاب بسبب أخطائنا أيضًا، أعتقد أنها المرة الأولى هذا الموسم التي نجلس فيها هنا في ملعب المباراة بعد خسارة مباراة، أليس كذلك؟ لذلك، هذا جزء من الرحلة نحو الفوز، وإلا فلن يخسر أحد مباريات كرة القدم أبدًا، المهم هو كيف نرد على ذلك، وأنا مقتنع جدًا، لأنني أعرف هؤلاء اللاعبين وأعرف مدى رغبتنا، أننا سوف نرد فورًا.

وأردف: في بعض الاوقات لا تكون في أفضل حالاتك وعندما يكون الأمر كذلك عليك أن تعود إلى الأساسيات والذي هو أمر لم نفعله اليوم، الهزيمة جزء من الفوز وعلينا تقبلها.

واختتم تصريحاته: نحن نعرف ما يحتاجه الفريق، نحن نعرف أننا كنا أقل من المطلوب، أتحمل المسؤولية كاملة، اللاعبون يستحقون أن أتواجد بجانبهم في هذه الأوقات.