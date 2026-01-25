قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف
أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا
شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
أول تعليق من أرتيتا بعد خسارة أرسنال من اليونايتد في الدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

علق الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، على خسارته من مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية، عقب المباراة :" البداية، نبارك لليونايتد على الفوز، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف وكان لدينا فرصتين لتوسيع الفارق ثم منحناهم هدف وذلك تسبب في تغيير في الطاقة، في الشوط الثاني، سجلوا هدفان رائعان، لديهم جودة فردية رائعة".

وأضاف: “حدث ذلك بطريقة غريبة حقًا، لقد سنحت لهم لحظتان ساحرتان، وفي المباريات الكبيرة أنت بحاجة إلى مثل هذه اللحظات، نتقبل الهزيمة، نهنئ الخصم، ونتطلع إلى التقدم للأمام”.

وأشار أرتيتا في تصريحاته: علينا أن نبذل المزيد، ربما هذا ليس كافيًا وعلينا أن نفعل أكثر، لا يوجد خيار آخر، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، عندما تفعل ذلك، يمكنك أن تطمئن، اليوم، بالتأكيد حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكننا لم نكن فعّالين بما يكفي ضد فريق منظم بشكل جيد، وتعرضنا للعقاب بسبب أخطائنا أيضًا، أعتقد أنها المرة الأولى هذا الموسم التي نجلس فيها هنا في ملعب المباراة بعد خسارة مباراة، أليس كذلك؟ لذلك، هذا جزء من الرحلة نحو الفوز، وإلا فلن يخسر أحد مباريات كرة القدم أبدًا، المهم هو كيف نرد على ذلك، وأنا مقتنع جدًا، لأنني أعرف هؤلاء اللاعبين وأعرف مدى رغبتنا، أننا سوف نرد فورًا.

وأردف: في بعض الاوقات لا تكون في أفضل حالاتك وعندما يكون الأمر كذلك عليك أن تعود إلى الأساسيات والذي هو أمر لم نفعله اليوم، الهزيمة جزء من الفوز وعلينا تقبلها.

واختتم تصريحاته: نحن نعرف ما يحتاجه الفريق، نحن نعرف أننا كنا أقل من المطلوب، أتحمل المسؤولية كاملة، اللاعبون يستحقون أن أتواجد بجانبهم في هذه الأوقات.

