دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
رياضة

أرسنال يقترب من ضم مهاجم أتلتيكو مدريد بمبلغ ضخم

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن صعوبة تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع مهاجمان دفعة واحدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لـ “Football Insider” الإنجليزي فإنه سيتعيّن على أرسنال إنفاق 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين جوليان ألفاريز هذا الصيف.

وأضاف الموقع أنه تم إبلاغ النادي بأن مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا لقبول الصفقة.

واختتم أن هذا الأمر سيجعل أرسنال غير مرجّح لمتابعة التعاقد مع أنتوني غوردون، لعدم قدرتهم على إبرام صفقتين كبيرتين في نافذة انتقالات واحدة.

يذكر أن جوليان ألفاريز قد سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي.

أرسنال أرسنال الإنجليزي فترة الانتقالات الشتوية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تواصل جهودها في تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يشرح خطورة كلمة «أنا» في القرآن

الشيخ خالد الجندي

كيف تعلَّم سيدنا موسى التواضع؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

