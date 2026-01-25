أرسنال يقترب من ضم مهاجم أتلتيكو مدريد بمبلغ ضخم

كشفت تقارير صحفية عن صعوبة تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي مع مهاجمان دفعة واحدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لـ “Football Insider” الإنجليزي فإنه سيتعيّن على أرسنال إنفاق 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين جوليان ألفاريز هذا الصيف.

وأضاف الموقع أنه تم إبلاغ النادي بأن مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا لقبول الصفقة.

واختتم أن هذا الأمر سيجعل أرسنال غير مرجّح لمتابعة التعاقد مع أنتوني غوردون، لعدم قدرتهم على إبرام صفقتين كبيرتين في نافذة انتقالات واحدة.

يذكر أن جوليان ألفاريز قد سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي.