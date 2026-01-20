أسعار ومواصفات كيا تيلورايد في السوق السعودي

تواصل كيا الكورية الجنوبية تعزيز وجودها داخل السوق السعودي عبر مجموعة واسعة من الطرازات، منها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتضمن طراز كيا تيلورايد الذي يعد أحد أبرز هذه الخيارات من عائلة الـ SUV.

محرك وأداء كيا تيلورايد

تعتمد كيا تيلورايد على محرك بنزين يعمل بالاحتراق الداخلي مكوّن من ست أسطوانات على شكل V، بسعة 3.8 لتر، يولد قوة تصل إلى 295 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر.

كيا تيلورايد

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي، بينما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يقدّر بنحو 11.3 كيلومتر لكل لتر.

أنظمة أمان كيا تيلورايد

زودت تيلورايد بحزمة متقدمة من تقنيات السلامة، تشمل وسائد هوائية متعددة تغطي الصفوف الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسادة خاصة لركبة السائق، كما تضم السيارة أنظمة الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر.

كما زودت أيضاً بتقنيات مساعدة السائق مثل التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة المسار مع المساعدة على البقاء فيه، فضلاً عن مراقبة النقطة العمياء وإجهاد السائق، مع حساسات ركن وكاميرات تختلف حسب الفئة.

مقصورة وتجهيزات كيا تيلورايد

توفر كيا شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال بالهواتف الذكية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، وتتوفر في الفئات الأعلى أنظمة صوتية متقدمة من Harman Kardon تضم اثنتي عشرة سماعة، إضافة إلى العرض على الزجاج الأمامي.

كيا تيلورايد

كما تشمل التجهيزات مقوداً متعدد الوظائف، ونظام تكييف يدوي أو أوتوماتيكي مع فتحات للصفوف الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، وإضاءة داخلية محيطية، مع خيارات لسبعة أو ثمانية مقاعد بحسب الفئة.

أبعاد وتصميم كيا تيلورايد

يبلغ طول السيارة خمسة أمتار تقريباً، مع عرض يقترب من مترين وارتفاع يبلغ نحو 1750 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2900 مم، ويبلغ وزن السيارة قرابة 1.9 طن، وتأتي بجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED في معظم الفئات، إضافة إلى مرايا كهربائية وفتحة سقف بانورامية.

أسعار السيارة كيا تيلورايد في السعودية

تقدم كيا تيلورايد في السوق السعودي بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، حيث تبدأ الأسعار من 179,034 ريال سعودي لفئة LX، وترتفع إلى 193,580 ريال لفئة EX، ثم 211,226 ريال لفئة SX، وتصل إلى 213,044 ريال لفئة SX 7S.