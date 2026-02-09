بارد أم حار؟.. الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للحرارة إلى حار نهارا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء المائلة للبرودة ليلا.

الطقس

شبورة مائية

تشير توقعات الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحا على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

الطقس

أتربة ونشاط رياح

ومن المتوقع ظهور أتربة عالقة نهارا على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 23

الصغرى 13

مطروح

العظمى 20

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 31

الصغرى 14

قنا

العظمى 32

الصغرى 15

أسوان

العظمى 32

الصغرى 16



حالة الطقس في الفترة من الثلاثاء 10فبراير حتى يوم السبت 14 فبراير 2026





وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

