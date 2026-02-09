قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
مش دكتور .. القصة الحقيقية لعلاج فرد أمن للمرضى بمستشفى البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بارد أم حار؟.. الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
محمد غالي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للحرارة إلى حار نهارا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء المائلة للبرودة ليلا.

الطقس

شبورة مائية

تشير توقعات الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحا على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

الطقس

أتربة ونشاط رياح

ومن المتوقع ظهور أتربة عالقة نهارا على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:

القاهرة
العظمى 28
الصغرى 17

الإسكندرية
العظمى 23
الصغرى 13

مطروح
العظمى 20
الصغرى 14

سوهاج
العظمى 31
الصغرى 14

قنا
العظمى 32
الصغرى 15

أسوان
العظمى 32
الصغرى 16
 

 حالة الطقس في الفترة من الثلاثاء 10فبراير حتى يوم السبت 14 فبراير 2026


وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة الهيئة العامة للأرصاد للأرصاد الجوية توقعات الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

مجلس الدولة

الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار ومنح مهلة قانونية

سلاح

تاجر سلاح يغسل 20 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد