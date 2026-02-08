طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأحد، لتشهد ارتفاع آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء نهاراً على أغلب الأنحاء لتسود أجواء حارة مائلة للبرودة ليلاً.

طقس اليوم الأحد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد سيشهد رياح مثيرة للأتربة، على مناطق من الصحراء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

ونوهت الهيئة، عن انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة ببعض المناطق، بالإضافة إلى أتربة عالقة ببعض المناطق من جنوب الصعيد.

وحذرت من عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهاراً ةتخفيف الملابس، موضحة سرعان ما تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل ملحوظ مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.



وتنصح الهيئة، بعدم التعرض المباشر والوقوف فترات طويلة تحت آشعة الشمس.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد موجة طقس حار أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم بين 27 و28 درجة مئوية، أي بارتفاع قدره من 7 إلى 8 درجات عن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء ليلية مائلة للبرودة لكنها ليست شديدة، وهو ما يتطلب أخذ الاحتياطات خاصة للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.