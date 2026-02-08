قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
الأرصاد الجوية تكشف أسباب تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت اليوم أعلى من المعدل الطبيعي لهذه الفترة من السنة بحوالي 9 إلى 10 درجات مئوية، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء مائلة للربيعية والصيفية أكثر منها شتوية، رغم أننا في ذروة فصل الشتاء خلال شهر فبراير.

واكدت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن "إحنا النهاردة كنا أعلى من المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة بحوالي 9 لـ 10 درجات، العظمى في القاهرة الكبرى سجلت 29 درجة مئوية، فأجواء بتميل للأجواء الربيعية والصيفية أكثر منها أجواء شتوية".

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سبب هذه الارتفاعات يعود إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات الحرارة، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يسهم أيضًا في زيادة الحرارة.

وتوقعت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا غدًا لتكون أقل بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين، لكنها أوضحت أن الأجواء ستظل أعلى من المعدل الطبيعي: "زي النهاردة أو أقل درجة، بكرة العظمى في القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية."

وأشارت غانم إلى أن يوم الأربعاء والخميس سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 23 درجة مئوية خلال النهار، بينما ستظل باقي أيام الأسبوع مرتفعة الحرارة عن المعدل الطبيعي، مع أجواء ما بين المائلة للحرارة والحارة خلال النهار، وباردة إلى مائلة للبرودة في فترات الليل.

وأضافت: "الارتفاعات مكملة معانا لبداية الأسبوع اللي جاي على الأقل، هو بس يوم الأربع والخميس اللي هنحس فيه بفرق أو جو أقل حرارة من النهاردة أو باقي أيام الأسبوع".

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

