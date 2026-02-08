الأرصاد الجوية تكشف أسباب تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت اليوم أعلى من المعدل الطبيعي لهذه الفترة من السنة بحوالي 9 إلى 10 درجات مئوية، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء مائلة للربيعية والصيفية أكثر منها شتوية، رغم أننا في ذروة فصل الشتاء خلال شهر فبراير.

واكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن "إحنا النهاردة كنا أعلى من المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة بحوالي 9 لـ 10 درجات، العظمى في القاهرة الكبرى سجلت 29 درجة مئوية، فأجواء بتميل للأجواء الربيعية والصيفية أكثر منها أجواء شتوية".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سبب هذه الارتفاعات يعود إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات الحرارة، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يسهم أيضًا في زيادة الحرارة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا غدًا لتكون أقل بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين، لكنها أوضحت أن الأجواء ستظل أعلى من المعدل الطبيعي: "زي النهاردة أو أقل درجة، بكرة العظمى في القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية."

وأشارت غانم إلى أن يوم الأربعاء والخميس سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 23 درجة مئوية خلال النهار، بينما ستظل باقي أيام الأسبوع مرتفعة الحرارة عن المعدل الطبيعي، مع أجواء ما بين المائلة للحرارة والحارة خلال النهار، وباردة إلى مائلة للبرودة في فترات الليل.

وأضافت: "الارتفاعات مكملة معانا لبداية الأسبوع اللي جاي على الأقل، هو بس يوم الأربع والخميس اللي هنحس فيه بفرق أو جو أقل حرارة من النهاردة أو باقي أيام الأسبوع".