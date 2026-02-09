بحس إني هنسى .. أحمد العوضي: ما بنامش قبل التصوير

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن كواليس مسلسل علي كلاي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وقال أحمد العوضي في لقاء مع منصة watch it إنه قبل التصوير لا ينام، وهو يعتاد على ذلك من صغره قبل الامتحانات، لأنه يشعر بأنه لو نام سينسى ما في ذاكرته.

أحمد العوضي

وفي وقت سابق، تحدث الفنان أحمد العوضي، عن كواليس مسلسله علي كلاي، خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال أحمد العوضي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن مشاركة سارة بركة معه للمرة الأولى لأنها موهوبة وسوف يعلو نجمها في المستقبل، وعن درة قال: «درة دورها جامد والناس هتتفاجئ منه وهتتخض منه وإن شاء الله هتكسر الدنيا في رمضان».

وحول المنافسة في رمضان، قال العوضي: «أنا وزملائي بنتنافس منافسة شريفة في رمضان وكلنا هدفنا إمتاع المشاهد».

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.