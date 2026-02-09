قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
فن وثقافة

بحس إني هنسى .. أحمد العوضي: ما بنامش قبل التصوير

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن كواليس مسلسل علي كلاي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وقال أحمد العوضي في لقاء مع منصة watch it إنه قبل التصوير لا ينام، وهو يعتاد على ذلك من صغره قبل الامتحانات، لأنه يشعر بأنه لو نام سينسى ما في ذاكرته. 

أحمد العوضي

وفي وقت سابق، تحدث الفنان أحمد العوضي، عن كواليس مسلسله علي كلاي، خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقال أحمد العوضي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن مشاركة سارة بركة معه للمرة الأولى لأنها موهوبة وسوف يعلو نجمها في المستقبل، وعن درة قال: «درة دورها جامد والناس هتتفاجئ منه وهتتخض منه وإن شاء الله هتكسر الدنيا في رمضان». 

وحول المنافسة في رمضان، قال العوضي: «أنا وزملائي بنتنافس منافسة شريفة في رمضان وكلنا هدفنا إمتاع المشاهد». 

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

إنبي

أهلي طرابلس الليبي يعلن ضم نجم إنبي.. تفاصيل

الزمالك وسيراميكا

اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك إقامة مباراة سيراميكا بحضور جماهيري

نشأت أكرم

مايسترو منتخب العراق يزور متحف الزمالك.. شاهد

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

