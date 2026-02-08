أخبار التكنولوجيا | بدون إنترنت.. حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاتها وسعر هاتف ترمب Trump T1هل سيكون أغلى من آيفون 17؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدون إنترنت| حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة M5Stack الصينية حاسوبا ثوريا مكتبيا جديدا، وهو AI Pyramid Pro، والذي يجمع بين التصميم الهرمي الفريد وقوة الذكاء الاصطناعي الطرفي.

ويتيح الهاتف معالجة البيانات وإمكانية تشغيل النماذج الذكية محلياً، وذلك بشكل كامل، وذلك دون اشتراط الاتصال بالإنترنت أو الاعتماد على خوادم الحوسبة السحابية.

سعر هاتف ترمب Trump T1.. هل سيكون أغلى من آيفون 17؟

كشف تقرير جديد عن هاتف ترامب Trump T1، الذي يزعم أنه حصل على 590 ألف طلب مسبق، كل منها مع دفعة أولية قدرها 100 دولار.

ويأتي هذا التقرير بعد أن طالبت السيناتور إليزابيث وارين و10 من الديمقراطيين الآخرين لجنة التجارة الفيدرالية FTC، بالتحقيق في Trump Mobile لجمعها نحو 59 مليون دولار من إيرادات الطلبات المسبقة منذ شهر يونيو الماضي، وكان من المقرر إطلاق الهاتف في أغسطس أو سبتمبر، لكنه تأخر ومن المتوقع أن يطرح في وقت لاحق من هذا العام.

أندرويد 16 يصل تدريجيا لهواتف موتورولا.. هل جهازك ضمن القائمة؟

بينما لم تعرف موتورولا بسرعة طرح التحديثات في السابق، إلا أنها حققت تقدما ملحوظا مع إطلاق أندرويد 16، في الواقع، كانت من أوائل العلامات التجارية التي أطلقت التحديث، والذي توسع الآن ليشمل أكثر من اثني عشر هاتفا ذكيا.

فيما يلي نستعرض قائمة بهواتف موتورولا التي تلقت التحديث الرسمي، وأخرى تشمل الأجهزة المشاركة حاليا في برنامج البيتا.

وداعا لفقدان التعديلات.. واتساب يطلق ميزة حفظ مسودات الصور والفيديو

بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة على نظام iOS تسمح للمستخدمين بحفظ مسودات الصور والفيديوهات، ومن المتوقع أن تتوفر قريبا لمستخدمي أندرويد أيضا.

تأتي هذه الميزة ضمن النسخة التجريبية من واتساب لإصدار iOS 26.5.10.73، والمتاحة عبر TestFlight.