توروب يراهن على مروان عثمان في هجوم الأهلي أمام شبيبة القبائل

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، استقر على الدفع بالمهاجم مروان عثمان في التشكيل الأساسي خلال مواجهة شبيبة القبائل المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن قرار توروب جاء بعد متابعة أداء اللاعب في التدريبات والمباريات الأخيرة، حيث نال ثقة الجهاز الفني لما يقدمه من التزام تكتيكي وقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء، إلى جانب انسجامه مع منظومة الفريق الهجومية.

ويأمل الجهاز الفني في أن ينجح مروان عثمان في استغلال الفرصة، خاصة في ظل سعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة القارية، قبل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.