حقيقة وفاة نادية شكري.. خاص

انتشرت في الساعات الأخيرة شائعات بعد مواقع التواصل الإجتماعي تيك توك، بوفاة الفنانة نادية شكري.

ونفت الفنانة القديرة نادية شكري، في تصريحات خاصة لصدي البلد الشائعات المنتشرة في الساعات الاخيرة عبر موقع تيك توك، مؤكدة ان الهدف من تلك الفيديوهات هو حصد المشاهدات.

واستكملت نادية شكري حديثها قائلة: ان فوجئت بانتشار تلك الشائعات بل ام بعضهم يقول انني توفيت بعد ان اقدمت علي الانتحار، وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وكان آخر أعمال نادية شكري هو فيلم رحلة 404، والذي عرض مؤخرًا .

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة