الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الأعلى أجرا.. يارا السكري تكشف تفاصيل مشاركتها فى برنامج رامز جلال

يارا السكري
يارا السكري
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة يارا السكري تفاصيل مشاركتها فى برنامج رامز جلال الجديد الذى يحمل اسم “رامز ليفل الوحش” والذى يعرض فى رمضان. 

وردت يارا السكري على الأقاويل التى ترددت بشان انها الأعلى أجرا بين النجوم الذين شاركوا فى البرنامج قائلة فى تصريح لصدى البلد : لا احب التعليق على هذا الأمر. 

واستأنفت يارا السكري حديثها قائلة: مقلب رامز جلال كان صعب للغاية خاصة ان الضيف يمر بست مراحل مختلفة بالبرنامج وجميعها مراحل صعبة والحمد لله انى خرجت منه دون إصابات ولكن المقلب يحتاج الى لياقة بدنية.

تجربة يارا السكري مع أحمد العوضي

وتخوض الفنانة يارا السكري تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، حيث تشارك البطولة أمام النجم أحمد العوضي في عمل يتسم بكثافة إنسانية وصراعات عاطفية عميقة.

وتجسد يارا السكري خلال أحداث المسلسل شخصية «روح»، والتي قالت عنها إنها فتاة تعمل مُعلمة للأطفال داخل إحدى المدارس، وتربطها علاقة رومانسية قوية ببطل العمل «علي» الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، علاقة لا تسير في مسار تقليدي، بل تمر بعدد كبير من الأزمات والتحديات التي تكشف أبعادا إنسانية ونفسية معقدة لدى الشخصيتين.

يارا السكري تواجه تحديا بمسلسل علي كلاي 

ويعد هذا الدور تحديا حقيقيا للفنانة يارا السكري، التي حرصت على الابتعاد عن أي اعتماد على الشكل أو الجمال، مقدمة أداءً قائمًا على الصدق الفني والموهبة التمثيلية، وهو ما بدا واضحا منذ طرح البرومو الرسمي للمسلسل، حيث لفت حضورها الانتباه.

ولفتت يارا السكري الأنظار خلال العام الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «فهد البطل» أمام النجم أحمد العوضي، حيث شكل دورها علامة فارقة في مسيرتها.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

