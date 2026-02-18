قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

للمرة الأولى في مسيرته.. أحمد عبد الحميد يقدم شخصية شاب على طيف التوحد

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أوركيد سامي

يجسّد الفنان أحمد عبد الحميد في سوا سوا شابًا على طيف التوحّد، يعيش وسط أحداث مشحونة بالصدامات العاطفية.

حيث يقدم شخصية أخ متعلق بشقيقته (هدى المفتي)، إذ تمثل له مصدر الأمان والاستقرار، ويعمل حارسًا في ملهى ليلي مستندًا إلى ضخامته الجسدية، لكن هذه المهنة تبدو بعيدة عن طبيعته الحساسة، في مفارقة تكشف التناقض بين مظهره القوي وداخله الهش.

ويبرز حضور أحمد عبد الحميد كأحد أكثر العناصر تأثيرًا وهدوءًا في آنٍ واحد، منذ المشاهد الأولى، يبدو واضحًا أن عالمه محدود لكنه مكثّف، أخته هي مركز هذا العالم وحدّه الفاصل، ولا يُقدَّم بوصفه حالة درامية لاستدرار التعاطف، بل كإنسان له منطقه الخاص في الفهم والتفاعل. طريقته في النظر، في الوقوف، في البكاء مثل الأطفال، في التوتر كلما اقترب منها خطر، تكشف أن حمايته ليست شئ عابر، لكنها خوفًا وجوديًا من فقدان الشيء الوحيد الثابت في حياته.

في مشهد خلال الحلقة الأولى، يحاول شابان  دخول الملهى الليلي، يتبعُهما ويطالبُهما بدفع رسوم دخول، لكن محاولته تظل محدودة؛ حضوره الجسدي لا يتحول إلى حسم، وصوته يبدو أقرب إلى طلبٍ مرتبك.

 المشهد يكشف ضعفه في المواجهة رغم موقعه كحارس.

وتبلغ الشخصية ذروتها في مشهد قتل الرجل الذي كان من المفترض أن يتزوج أخته رغماً عنها. أداء عبد الحميد يمنحان المشهد ثقله الحقيقي، و الجريمة لا تبدو شرًا مقصودًا، بل نتيجة خوف لم يجد طريقة أخرى للتعبير عن نفسه.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

أحمد عبد الحميد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

الطعام

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

أرشيفية

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد