للمرة الأولى في مسيرته.. أحمد عبد الحميد يقدم شخصية شاب على طيف التوحد

يجسّد الفنان أحمد عبد الحميد في سوا سوا شابًا على طيف التوحّد، يعيش وسط أحداث مشحونة بالصدامات العاطفية.

حيث يقدم شخصية أخ متعلق بشقيقته (هدى المفتي)، إذ تمثل له مصدر الأمان والاستقرار، ويعمل حارسًا في ملهى ليلي مستندًا إلى ضخامته الجسدية، لكن هذه المهنة تبدو بعيدة عن طبيعته الحساسة، في مفارقة تكشف التناقض بين مظهره القوي وداخله الهش.

ويبرز حضور أحمد عبد الحميد كأحد أكثر العناصر تأثيرًا وهدوءًا في آنٍ واحد، منذ المشاهد الأولى، يبدو واضحًا أن عالمه محدود لكنه مكثّف، أخته هي مركز هذا العالم وحدّه الفاصل، ولا يُقدَّم بوصفه حالة درامية لاستدرار التعاطف، بل كإنسان له منطقه الخاص في الفهم والتفاعل. طريقته في النظر، في الوقوف، في البكاء مثل الأطفال، في التوتر كلما اقترب منها خطر، تكشف أن حمايته ليست شئ عابر، لكنها خوفًا وجوديًا من فقدان الشيء الوحيد الثابت في حياته.

في مشهد خلال الحلقة الأولى، يحاول شابان دخول الملهى الليلي، يتبعُهما ويطالبُهما بدفع رسوم دخول، لكن محاولته تظل محدودة؛ حضوره الجسدي لا يتحول إلى حسم، وصوته يبدو أقرب إلى طلبٍ مرتبك.

المشهد يكشف ضعفه في المواجهة رغم موقعه كحارس.

وتبلغ الشخصية ذروتها في مشهد قتل الرجل الذي كان من المفترض أن يتزوج أخته رغماً عنها. أداء عبد الحميد يمنحان المشهد ثقله الحقيقي، و الجريمة لا تبدو شرًا مقصودًا، بل نتيجة خوف لم يجد طريقة أخرى للتعبير عن نفسه.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.