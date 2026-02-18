قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مي سليم: تأثرت نفسيا بسبب شخصية ريم فى روج أسود.. خاص

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مي سليم عن مدى تأثير شخصية ريم التى تقدمها فى مسلسل روج اسود الذى يعرض فى رمضان على نفسيتها. 

وقالت الفنانة مي سليم فى تصريح لـ صدى البلد: الشخصية أخذت مني الكثير من الطاقة النفسية.. شعرت بحالة من الاكتئاب بعد التصوير، وكان الجو الهادئ في المنزل غير معتاد على أسرتي بسبب تأثري بالدراما التي جسدتها.

وأضاف: “رغم ذلك، لم أشعر بالحاجة إلى علاج نفسي، فالشخصية قد تجسد معاناة حقيقية يتعرض لها الكثيرون في الحياة اليومية”.

مسلسل “روج أسود”

وانتهت النجمة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "روج أسود" خلال اليومين الماضيين، بعد أن عاد فريق العمل لاستكمال التصوير الذي توقف لفترة طويلة، اذ صورت مي مشاهدها الأخيرة، لتودع العمل بالكامل الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، في انتظار عرضه ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2026.

وتخوض مي سليم من خلال مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه عبر شاشتي “النهار” و"المحور"، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى، تجربة درامية مختلفة ذات طابع اجتماعي إنساني، حيث يناقش مي في القصة الخاصة بها، قضية سرقة الأعضاء البشرية، من خلال معالجة درامية واقعية تلامس معاناة إنسانية حقيقية وتكشف جوانب مظلمة من هذا الملف الشائك.

وتجسد مي سليم خلال أحداث العمل شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش حياة قاسية برفقة والدتها.

تدخل ريم في تجربة زواج تنتهي بمأساة، بعدما تتعرض للخداع على يد زوجها الذي يستغل ثقتها ويقدم على سرقة كليتها، قبل أن يتخلى عنها ويتركها تواجه مصيراً قاسياً ومعاناة نفسية وجسدية كبيرة، وتستند هذه القصة إلى وقائع حقيقية.

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.

على الصعيد الغنائي، كانت مي سليم طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تراكمات” خلال شهر نوفمبر الماضي عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية. 

الأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن إخراج عبد الله صبري. وتدور فكرة الأغنية في إطار درامي، يعكس تراكمات الألم التي تمر بها المرأة بعد وصول علاقتها العاطفية إلى طريق مسدود.

مي سليم الفنانة مي سليم أعمال مي سليم أفلام مي سليم مسلسل روج أسود

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بدائل أرخص للحوم في رمضان
صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
