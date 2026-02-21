عبر فيديو كونفراس.. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع مجلس المحافظين

شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم في اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

جاء هذا الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الحيوية وبحث مستجدات العمل في المشروعات القومية والخدمية التي تهم المواطنين.

أعرب مدبولي، خلال الاجتماع، عن تهنئته للمحافظين على توليهم مهامهم الجديدة، متمنياً لهم التوفيق في أداء مسئولياتهم خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً، وسرعة في الإنجاز، وارتباطاً مباشراً باحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وتابع مدبولي، قائلاً للمحافظين إن ثقة الرئيس فيكم تكليف قبل أن تكون تشريفاً، وإن "المحافظ هو المسئول الأول في المحافظة" مثلما يوضح ذلك الرئيس دوماً، وأتطلع إلى أن نشهد معاً أداءً تنفيذياً قوياً قائماً على العمل الميداني، والالتزام بالمستهدفات، وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

كما تقدم مدبولي بالشكر والتقدير للمحافظين السابقين وكذا النواب، على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم المسئولية، وما قدموه من إسهامات في خدمة محافظاتهم والدولة المصرية، مؤكداً أن ما تحقق هو نتاج عمل تراكمي تبني عليه القيادات الحالية، في إطار استمرارية مؤسسية تستهدف في النهاية مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

تكليفات رئيس الوزراء

قال مدبولي، إن هذا الشهر الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم الإخلاص والانضباط والعمل الجاد، وهي ذات القيم التي نحتاجها اليوم في مواقع المسئولية، مضيفاً أن توليكم المسئولية في هذا التوقيت تحديداً يحمل دلالة خاصة؛ فشهر رمضان يتطلب جهداً ميدانياً مضاعفاً من المحافظ، سواء في متابعة توافر السلع، أو ضبط الأسواق، أو تكثيف الخدمات، أو التواجد المباشر بين المواطنين، فلقد بدأتم مهامكم في اختبار عملي سريع، وأثق أن العمل الجاد من اليوم الأول هو أفضل رسالة يمكن أن تقدم للمواطنين، بأن الدولة حاضرة وقادرة ومتابعة عن قرب.

وأكد مدبولي، أن المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب - منذ اليوم الأول - بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، فنحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثراً مباشراً على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعلياً، لا ما يُعرض على الورق.