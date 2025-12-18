نابولي يتجاوز ميلان بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

حسم فريق نابولي تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على ميلان بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل، بعدما نجح ديفيد نيريس في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 39، مستغلًا كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى حاول حارس ميلان إبعادها، لتصل إلى نيريس الذي أسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل نابولي تفوقه، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق راسموس هويلوند، عقب تمريرة مميزة من ليوناردو سبينازولا، ليسددها هويلوند من داخل منطقة الجزاء، معلنًا تأكيد انتصار فريقه وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وبهذا الفوز، ينتظر نابولي الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبولونيا، لملاقاته في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامتها يوم 22 ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإيطالي.

وتشهد نسخة 2025 من بطولة كأس السوبر الإيطالي مشاركة أربعة أندية، هي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان وصيفه، وبولونيا المتوج بلقب كأس إيطاليا، إلى جانب ميلان وصيف الكأس، والذي كان قد تُوج بلقب السوبر في النسخة الماضية.