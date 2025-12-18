الغندور: اختبار طبي يحسم موقف أسامة فيصل قبل مواجهة زيمبابوي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أسامة فيصل، مهاجم منتخب مصر، سيخضع لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة زيمبابوي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في افتتاح مشوار منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور :"أسامة فيصل يعاني من آلام في عضلة السمانة، الأمر الذي دفع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، إلى اتخاذ قرار بعدم الضغط على اللاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية، والاكتفاء ببرنامج تأهيلي خفيف، خوفاً من تفاقم الإصابة قبل ضربة البداية للبطولة".

موقف أسامة فيصل

وتابع :"موقف أسامة فيصل سيتحدد بشكل نهائي عقب نتائج الفحص الطبي، وبشكل عام فإن حسام حسن استقر على إشراك مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من بداية لقاء زيمبابوي".