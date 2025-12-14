في قضية جديدة.. «ابنة مبارك» تواجه الحبس في سب وقذف رجل أعمال عبر «تيك توك»

تستكمل المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين ياسمين أحمد على وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد وأمانة سر مصطفى يسرى، اليوم الأحد، محاكمة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك"، لاتهامها بسب وقذف والتشهير برجل أعمال من إحدي الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تببن من التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" قذفت المجني عليه رجل أعمال من دولة عربية بأمور وعبارات، وأن قامت بنشر على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.

وأن المتهمة نشرت عن طريق حسابها الاكتروني من شانها المساس به والتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض علي نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت احالتها إلي المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، في الجلسة المقامة من هيئة الدفاع عن التيك توكر مروة يسري، الشهيرة بـ "ابنة مبارك" بتأييد الحكم الصادر ضدها في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.