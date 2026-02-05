نائب الإسماعيلية يُناقش ملف توظيف ورعاية ذوي الهمم مع القوى العاملة

التقى النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، مع الدكتور أيمن شعبان، وكيل وزارة القوى العاملة، بمحافظة الإسماعيلية ، لاستعراض عدد من الملفات .

كما استعرض الجانبان ملف تالتقى النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، مع الدكتور أيمن شعبان، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، لاستعراض عدد من الملفات.

كما استعرض الجانبان ملف توظيف ورعاية ذوي الهمم بالإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد النائب سيد عبد الجليل أن الدولة المصرية تضع ملف ذوي الهمم ضمن أولوياتها، وأن دمجهم في سوق العمل يأتي على رأس كافة البرامج ذات الصلة.

وأوضح النائب سيد عبد الجليل أن الاهتمام بذوي الهمم لا يقتصر فقط على دمجهم في سوق العمل، بل يمتد إلى العمل على استفادتهم من كافة خطط التدريب والتأهيل لسوق العمل، كشركاء أساسيين في بناء «الجمهورية الجديدة».

