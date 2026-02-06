قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لدمجهم مجتمعيا.. كيف نظم القانون ضوابط عمل ذوي الإعاقة؟

ذوى الاعاقة
ذوى الاعاقة
أميرة خلف

تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دمج ذوى الإعاقة في المجتمع وتوفير كافة البدائل الآمنة لهم لمنحهم حياة كريمة ينعمون في ظلها. من هذا المنطلق حرص قانون العمل على تحديد الضوابط القانونية للعمل. 

ونصت المادة 33 من قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

وطبقا للقانون ، لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

و مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

عبد الفتاح السيسي ذوى الإعاقة حياة كريمة قانون العمل الجديد سجلات ورقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الزمالك

صدمة.. نادي الزمالك مطالب بسداد أكثر من 8 مليون دولار لحل أزمة القيد

الزمالك

ترتيب المجموعة والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

إنفانتينو وكريستيانو رونالدو

رئيس الفيفا يوجه رسالة مؤثرة لكريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد