قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026

عبد الرحمن محمد

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن برنامجه الدعوي والشعائري الشامل لشهر رمضان المبارك لهذا العام (1447هـ/2026م)، والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات اليومية، تشمل: إقامة المقارئ القرآنية، ودرس بعد صلاة الظهر، وملتقى العصر، وصلاة التراويح مصحوبة بدرس، وصلاة التهجد، بالإضافة إلى تنظيم عدة احتفالات خاصة بالشهر الكريم، وتقديم إفطار جماعي يومي للطلاب الوافدين. 

وسيقوم المركز الإعلامي للأزهر بنشر أخبار هذه الفعاليات وبثها مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تشمل الخطة 130 مقرأة، 52 درساً بعد الظهر، 26 ملتقى بعد العصر، صلاة تراويح يومية (20 ركعة بجزء كامل بالقراءات العشر) في الجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، 30 درساً مصاحباً للتراويح، وصلاة تهجد في العشر الأواخر، كما سيشهد الشهر 6 احتفالات كبرى.

تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتقدم قراءة الإمام حفص والقراءات العشر. تُقام 5 مقارئ يومياً (مباشرة وأونلاين) للرجال والنساء، ويشرف عليها محفظون معتمدون من الرواق الأزهري.


تُعد الفعالية الأبرز، حيث تُنقل مباشرة عبر منصات الأزهر. ستُصلى 20 ركعة يومياً يؤمها 12 قارئاً، ويُلحق بها "درس التراويح" يشارك فيه أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة الجامعة.

 وتقام التراويح أيضاً بمسجد مدينة البعوث الإسلامية بنفس النظام.
سيؤمها 12 قارئاً مرشحاً، حيث تُصلى 8 ركعات يومياً بالقراءات من الليلة العشرين حتى نهاية الشهر.


ستشهد أيام الشهر 6 احتفالات هي: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر ومرور 1085 عاماً على إنشائه، واحتفالات بذكريات انتصارات العاشر من رمضان، وغزوة بدر، وفتح مكة، وليلة القدر، وليلة عيد الفطر المبارك.

الجامع الأزهر خطة رمضان صلاة التراويح صلاة التهجد احتفالات رمضان

