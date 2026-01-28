التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن برنامجه الدعوي والشعائري الشامل لشهر رمضان المبارك لهذا العام (1447هـ/2026م)، والذي يتضمن سلسلة من الفعاليات اليومية، تشمل: إقامة المقارئ القرآنية، ودرس بعد صلاة الظهر، وملتقى العصر، وصلاة التراويح مصحوبة بدرس، وصلاة التهجد، بالإضافة إلى تنظيم عدة احتفالات خاصة بالشهر الكريم، وتقديم إفطار جماعي يومي للطلاب الوافدين.

وسيقوم المركز الإعلامي للأزهر بنشر أخبار هذه الفعاليات وبثها مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الخطة

تشمل الخطة 130 مقرأة، 52 درساً بعد الظهر، 26 ملتقى بعد العصر، صلاة تراويح يومية (20 ركعة بجزء كامل بالقراءات العشر) في الجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، 30 درساً مصاحباً للتراويح، وصلاة تهجد في العشر الأواخر، كما سيشهد الشهر 6 احتفالات كبرى.

تفاصيل الفعاليات الرئيسية

· المقارئ القرآنية

تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وتقدم قراءة الإمام حفص والقراءات العشر. تُقام 5 مقارئ يومياً (مباشرة وأونلاين) للرجال والنساء، ويشرف عليها محفظون معتمدون من الرواق الأزهري.



· صلاة التراويح ودرسها

تُعد الفعالية الأبرز، حيث تُنقل مباشرة عبر منصات الأزهر. ستُصلى 20 ركعة يومياً يؤمها 12 قارئاً، ويُلحق بها "درس التراويح" يشارك فيه أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة الجامعة.

وتقام التراويح أيضاً بمسجد مدينة البعوث الإسلامية بنفس النظام.

· صلاة التهجد

سيؤمها 12 قارئاً مرشحاً، حيث تُصلى 8 ركعات يومياً بالقراءات من الليلة العشرين حتى نهاية الشهر.



· الاحتفالات الكبرى

ستشهد أيام الشهر 6 احتفالات هي: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر ومرور 1085 عاماً على إنشائه، واحتفالات بذكريات انتصارات العاشر من رمضان، وغزوة بدر، وفتح مكة، وليلة القدر، وليلة عيد الفطر المبارك.