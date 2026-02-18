قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

"صحة النواب” توصي بتفعيل التنسيق بين هيئات التأمين الصحي واستدامة التغطية الشاملة

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

اختتمت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمسار التطبيق العملي للقانون وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.

 وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للتحديات التنفيذية التي برزت خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمات، وآليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية، إلى جانب مناقشة أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، عرضًا حول تطور منظومة الاعتماد الصحي، وعدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًا من ISQua، مؤكدًا انعكاس تطبيق معايير الجودة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة أن يكون حصول المراكز الطبية والمستشفيات الراغبة في اعتماد (GAHAR) بمقابل مالي، وليس كخدمة مجانية، بما يضمن استدامة منظومة الاعتماد.

لجنة الصحة بمجلس النواب قانون التأمين الصحي الشامل منظومة التغطية الصحية الشاملة التغطية التأمينية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
طريقة عمل الفول بالدقة
