قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر: الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة والمهمة في مسيرة الدعوة الإسلامية

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج
محمد صبري عبد الرحيم

عقد الجامع الأزهر، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان: "الإسراء والمعراج.. شبهات وردود"، وذلك بحضور كل من؛ أ.د/ عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر، وأ.د/ محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر.

في بداية الملتقى قال الدكتور محمد عبد المالك: إن الإسراء والمعراج من المعجزات الحسية التي أيد الله تعالى بها نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، كما أيده بمعجزة معنوية خالدة، وهي معجزة القرآن الكريم، كما أن المعجزات الحسية إنما تكون حجة على من رآها وشهدها، اما من جاء بعد ذلك فهي في حقه خبر يصدق، والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يظهره الله تعالى على يد نبي تصديقًا لدعواه، ويعد حدث الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة والمهمة في مسيرة الدعوة الإسلامية، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.


وأضاف أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أجرى هذا الحدث، لذلك قال الحق تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ والذي ينكر هذه الرحلة، هو يتعدى على قدرة الحق تعالى، ولم يتساءل هؤلاء ما الذي يعجز الحق تعالى أن يأخذ حبيبه محمد إلى هذه الرحلة، كما أن من العجيب اليوم بعد ما وصلنا إليه من تقدم علمي وبعدما وصل العقل البشري، ينكرون هذه الرحلة مع أن البشر قد وصل إلى رحلات فضائية، فهذا مفارقة عجيبة.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الاسراء والمعراج يحاول البعض أن يشكك فيهما، بهدف التشكيك في الدين، بحجة أن الامر غير مطابق للعقل، وعلى الشباب أن يحذروا هذه الافكار، لأن الامور الشرعية تؤخذ عن طريق الوحي، وما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينما يخبر فهو الصادق وحينما يبلغ فهو الامين، لذلك جاء الخطاب مناسبا لجلال الحدث فقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾، أي أن هذا الحدث العظيم يحتاج إلى قدرة عظيمة، وهو ما ناسبه الخطاب القرآني، وقدرة الله فوق كل شيء فهو سبحانه وتعالى قادر على ما هو أكبر من ذلك.


وبين أن قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾، تعني أن الرحلة كانت بالروح والجسد معا، وهذا رد صريح على الذين يثيرون شبهة أن الرحلة كانت بالروح فقط دون الجسد، والعلم الحديث يلتقي مع الدين في أثبات حقائق علمية أخبر بها القران الكريم قبل أن يصل اليها العلم، وإذا كان الشرع يجعل العقل مناطًا للتكليف والتدبر والتفكر، لكن حذرنا من قفزات العقل وفهم الأمور على غير وجهها الصحيح، موضحًا أن السؤال عن الكيفية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة والزمن الذي قطعه لا يجوز لأن النبي في  معية الحق تعالى ومعية الحق فوق المكان والزمان.

ملتقى الجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة الإسراء والمعراج الدعوة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لا يوجد فى الإسلام ما يحرِّم بناء الكنائس

الصلاة

ما حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

الإسراء والمعراج

الجامع الأزهر: الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة والمهمة في مسيرة الدعوة الإسلامية

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد