مصطفى بكري: فهمي عمر ابن نجع حمادي.. قامة إعلامية كبيرة فقدناها اليوم

أعلن النائب مصطفى بكري، رحيل الإذاعي القدير فهمي عمر، مؤكدًا أن مصر فقدت رمزًا وطنيًا وصوتًا إذاعيًا ظل حاضرًا في وجدان أبناء الصعيد وكل المصريين.

وقال بكري، عبر صفحته الشخصية فيس بوك، إن الراحل توفي في منزله بمنطقة الرئيسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ليُدفن وسط أهله وناسه الذين ارتبط بهم طوال حياته.

وأشار إلى أن فهمي عمر كان نموذجًا للإعلامي الوطني الجسور، وصاحب الصوت القوي الذي حمل رسائل الوطن عبر الأثير لعقود طويلة.

وأضاف أن الراحل ظل حتى اللحظات الأخيرة مهمومًا بقضايا الوطن ومشكلات الصعيد، وكان دائم السعي للإصلاح بين الناس، وجسرًا للتواصل والمصالحات داخل مجتمعه، فضلًا عن كونه مدرسة إعلامية تخرج على يديه أجيال من الإذاعيين الذين حملوا رسالته المهنية والوطنية.

وتقدم بكري بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجزيه عن عطائه خير الجزاء.