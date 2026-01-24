مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة

أطلقت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي عضو التحالف الوطني للتعمل الأهلي معرضًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، تحت مظلة التحالف الوطني.



وذكرت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي - في بيان اليوم - أن المعرض يحتوي علي مشغولات يدوية ومواد غذائية مثل المعجنات والخضر ومنتجات الدواجن كما يأتي المعرض امتدادًا لمسيرة تنموية تمتد لأكثر من 43 عامًا، ساهمت خلالها المؤسسة في تدريب وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لآلاف السيدات، بما يعزز قدراتهن الاقتصادية ويوفر لهن مصدر دخل مستدام.



وقالت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي أنها قامت خلال عام بتدريب وتعليم أكثر من 5000 سيدة ونظّمت معارض لمنتجاتهن، في نموذج يعكس الانتقال من الدعم إلى الإنتاج، ومن الاعتماد إلى الاستقلال الاقتصادي.