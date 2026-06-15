ورا منتخبنا في كل مكان .. جماهير مصرية تؤازر الفراعنة بشوارع سياتل قبل مواجهة بلجيكا

سيطرت الأجواء الحماسية على شوارع مدينة سياتل الأمريكية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حرصت الجماهير المصرية على التواجد بكثافة لدعم الفراعنة.

ورفعت الجماهير الأعلام المصرية ورددت الهتافات الوطنية في محيط ملعب المباراة وفي شوارع المدينة، في مشهد يعكس مساندة كبيرة للمنتخب الوطني في مستهل مشواره بالمونديال، وسط حضور لافت من المصريين القادمين من مختلف الولايات الأمريكية وعدد من الدول المجاورة.

وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح الفراعنة في تحقيق انطلاقة قوية أمام منتخب بلجيكا، بقيادة نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل حصد أول ثلاث نقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير داخل وخارج مصر.