أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

رامز جلال: زيزو عامل شعره بالنشابه

عبد الخالق صلاح

نال اللاعب أحمد السيد زيزو، قسط وفير من السخرية من رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش.

حيث سخر رامز من تسريحة شعر زيزو، قائلا" شعره عامله كدا إزاي.. عشان يطلع كده لازم يعمله بالنشابه بتاعت الرقاق.

ويحل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

حيث تنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.

