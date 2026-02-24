قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاطمة غالي : كورونا كانت كارثة .. ومحل لندن اتقفل سنة كاملة وهو لسه في أول مشواره

عزة فهمي
عزة فهمي
محمود محسن

وصفت فاطمة غالي الرئيس التنفيذي لشركة عزة فهمي للحلي، ابنة المصممة الشهيرة عزة فهمي، فترة جائحة كورونا بأنها "كارثة" على مستوى الأعمال، خاصة مع إغلاق محل لندن لمدة عام كامل، مؤكدة أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات في تاريخ الشركة، موضحة، أنّ المحل كان لا يزال في بداياته ولم يكن قد بدأ في تحقيق أرباح.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "وبعدين كمان وقتها كان لسه المحل مش بيكسب، فهو محل كنت لسه في أول مشواره، فتح بقاله سنة ونص واتقفل لمدة سنة".

وأشارت، إلى أن القرار لم يكن سهلاً في ظل وجود مجلس استشاري كان ينصحها بإغلاقه لتقليل الخسائر: "كانوا يقولوا لي اقفلي محل لندن بيكلف كتير، فإنتي كمان بتراجعي نفسك تقولي طب أقفل".

وأكدت أن قرار الاستمرار لم يكن عاطفياً، بل نابعاً من قناعة قديمة بأهمية الاستمرارية، قائلة: "إنك تقولي لا إحنا هنزق وهنعدي ودا مهم لآن الاستمرارية مهمة".

 وأشارت إلى أن هذا الدرس تعلمته منذ بدايات عرض البراند في لندن عامي 2004 و2005، عندما كان يُسأل: "إيش عرفنا إنك هتبقي موجودة السنة الجاية؟ إحنا بيجيلنا كل سنة 100 براند".

وأضافت: "مين قال إن أنا هشوفك السنة الجاية؟ أنا ما أقدرش أستثمر.. الاستثمار حتى مش فلوس، إنه يغطوكي في مجلة أو حد يلبسك"، مؤكدة أن الاستمرارية هي أساس الثقة في السوق. 

واختتمت حديثها عن الخسائر قائلة: "كرقم؟ مش فاكراه كرقم، بس كورونا بالنسبة لي دي كانت أصعب واحدة، لآنه.. لآن أول مرة نتخبط في كل الأسواق"، في إشارة إلى حجم التأثير العالمي للأزمة.

عزة فهمي لندن كورونا الأسواق الخسائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

عضو مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمرأة أداء التراويح بالمسجد وصلاتها في بيتها أفضل

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: 4 عقوبات نزلت بقوم لوط وتعدد أنواع العذاب يعكس فداحة جريمتهم

الأزهر

بروايات حفص وقالون وورش والبزي.. مآذن الأزهر تصدح بالقرآن بالقراءات المتواترة في صلاتي العشاء والتراويح

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد