فاطمة غالي : كورونا كانت كارثة .. ومحل لندن اتقفل سنة كاملة وهو لسه في أول مشواره

وصفت فاطمة غالي الرئيس التنفيذي لشركة عزة فهمي للحلي، ابنة المصممة الشهيرة عزة فهمي، فترة جائحة كورونا بأنها "كارثة" على مستوى الأعمال، خاصة مع إغلاق محل لندن لمدة عام كامل، مؤكدة أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات في تاريخ الشركة، موضحة، أنّ المحل كان لا يزال في بداياته ولم يكن قد بدأ في تحقيق أرباح.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "وبعدين كمان وقتها كان لسه المحل مش بيكسب، فهو محل كنت لسه في أول مشواره، فتح بقاله سنة ونص واتقفل لمدة سنة".

وأشارت، إلى أن القرار لم يكن سهلاً في ظل وجود مجلس استشاري كان ينصحها بإغلاقه لتقليل الخسائر: "كانوا يقولوا لي اقفلي محل لندن بيكلف كتير، فإنتي كمان بتراجعي نفسك تقولي طب أقفل".

وأكدت أن قرار الاستمرار لم يكن عاطفياً، بل نابعاً من قناعة قديمة بأهمية الاستمرارية، قائلة: "إنك تقولي لا إحنا هنزق وهنعدي ودا مهم لآن الاستمرارية مهمة".

وأشارت إلى أن هذا الدرس تعلمته منذ بدايات عرض البراند في لندن عامي 2004 و2005، عندما كان يُسأل: "إيش عرفنا إنك هتبقي موجودة السنة الجاية؟ إحنا بيجيلنا كل سنة 100 براند".

وأضافت: "مين قال إن أنا هشوفك السنة الجاية؟ أنا ما أقدرش أستثمر.. الاستثمار حتى مش فلوس، إنه يغطوكي في مجلة أو حد يلبسك"، مؤكدة أن الاستمرارية هي أساس الثقة في السوق.

واختتمت حديثها عن الخسائر قائلة: "كرقم؟ مش فاكراه كرقم، بس كورونا بالنسبة لي دي كانت أصعب واحدة، لآنه.. لآن أول مرة نتخبط في كل الأسواق"، في إشارة إلى حجم التأثير العالمي للأزمة.