سيدة أعمال: المشاهد التاريخية في مصر القديمة وعابدين ألهمتني منذ الصغر

تطرقت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إلى ذكرياتها في طفولتها وحياتها اليومية أثناء تنقلها من وزارة الاستعلامات إلى خان الخليلي بالأوتوبيس، مؤكدة أن التجارب الصغيرة شكلت شخصيتها وإحساسها بالقدرة على مواجهة التحديات: "كنت بروح بالأوتوبيس لخان الخليلي، كان مش عارفة بـ ٢ جنيه.. أمشي وأبقى سعيدة جداً".

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه التجارب، رغم بساطتها، غرسّت فيها فكرة الاعتماد على النفس والتمتع بما هو متاح: "الحكاية فيها قدرية.. عارفة ما أنا بقولك الحكاية فيها قدرية".

وأكدت أن المشاهد اليومية للأماكن التاريخية مثل عابدين ومباني مصر القديمة أسهمت في إثراء رؤيتها للعالم وإلهامها الإبداعي منذ الصغر.

واختتمت عزة فهمي حديثها بالتأكيد على أن الصبر والمثابرة والشغف بالمهنة كانت دائماً الدافع الرئيسي، متجاوزة أي اعتبارات مالية أو اجتماعية، معبرة عن امتنانها لكل من ساعدها ودعمها خلال رحلتها الطويلة نحو الاحتراف والإبداع.

