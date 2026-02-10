لميس الحديدي: نتمنى تمكين ضياء رشوان وألا تكون هناك صراعات بينه والهيئات الإعلامية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على عودة وزارة الإعلام قائلة:"وزارة الإعلام مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، فـ ضياء رشوان شخصية معروفة، كاتب صحفي وباحث، وكان رئيس مركز الأهرام للدراسات، وكان بالفعل يقوم بهذا الدور كمتحدث عن الحكومة في موقع كرئيس الهيئة المصرية للاستعلامات أو متحدث يعبر عن المواقف السياسية المصرية، خاصة في الأوقات المهمة مثل غزة".



وأضافت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار قائلة:"المفروض أن تكون وزارة دولة للإعلام طبقًا للدستور، وياريت الحكومة تصلح لي النقطة دي، لأن طبقًا للدستور أُلغيت وزارة الإعلام وأصبحت وزارة دولة للإعلام، وذهبت الصلاحيات إلى الهيئات طبقًا للدستور".



وتساءلت:"ما هي صلاحيات وزير الإعلام؟ أعتقد أنها سيتم توضيحها أو تصليحها. وهل سيكون ضياء رشوان متحدثًا باسم الحكومة؟ وهل سيقوم بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان؟ وكيف ستكون علاقته بالهيئات المختلفة؟ خاصة أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أصبح اسمها وزارة المجالس النيابية فقط، فهل سيكون ضياء رشوان حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان؟"



وتمنت الحديدي، في حديثها عن دور وزارة الإعلام، أن يتم تمكين الكاتب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام الجديد، وألا تكون هناك صراعات بينه وبين الهيئات الإعلامية والصحفية القائمة، وألا يلقى مصير الأستاذ أسامة هيكل، آخر وزير دولة للإعلام، حيث لم يتم تمكينه.