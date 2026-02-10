لميس الحديدي عن دمج بعض الوزارات: عبء على الوزير

علقت الإعلامية لميس الحديدي على التعديلات الوزارية، وخصّت مسألة دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى، قائلة: "مفاجآت أخرى في تفكيك بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى، تم تفكيك التخطيط عن التعاون الدولي، الذي ترأسته رانيا المشاط، وكان خروجها مفاجئًا، وذهب التخطيط إلى أحمد رستم، فيما أُضيفت حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية".



وأضافت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار قائلة:"إضافة حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية تمثل عبئًا كبيرًا على وزير الخارجية، حيث أصبحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج. صحيح أن دمج الوزارات قد يقلل التكلفة، لكن في النهاية يزيد العبء على الوزير، خاصة إذا كانت وزارة بحجم الخارجية".



وواصلت:"وفي إطار الدمج الغريب، جاء دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية. نحن نعلم أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصلت على منصب في الأمم المتحدة، فتم أخذ البيئة وضمها إلى التنمية المحلية، وهذا غير مفهوم، فلا علاقة بينهما على الإطلاق. التنمية المحلية وزارة ثقيلة، ووزيرة التنمية المحلية مسؤولة عن 27 محافظة، وده شغل تقيل، فهل هذا تهميش لوزارة البيئة؟"