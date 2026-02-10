قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
توك شو

لميس الحديدي عن دمج بعض الوزارات: عبء على الوزير

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على التعديلات الوزارية، وخصّت مسألة دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى، قائلة: "مفاجآت أخرى في تفكيك بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى، تم تفكيك التخطيط عن التعاون الدولي، الذي ترأسته رانيا المشاط، وكان خروجها مفاجئًا، وذهب التخطيط إلى أحمد رستم، فيما أُضيفت حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية".


وأضافت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار قائلة:"إضافة حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية تمثل عبئًا كبيرًا على وزير الخارجية، حيث أصبحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج. صحيح أن دمج الوزارات قد يقلل التكلفة، لكن في النهاية يزيد العبء على الوزير، خاصة إذا كانت وزارة بحجم الخارجية".


وواصلت:"وفي إطار الدمج الغريب، جاء دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية. نحن نعلم أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصلت على منصب في الأمم المتحدة، فتم أخذ البيئة وضمها إلى التنمية المحلية، وهذا غير مفهوم، فلا علاقة بينهما على الإطلاق. التنمية المحلية وزارة ثقيلة، ووزيرة التنمية المحلية مسؤولة عن 27 محافظة، وده شغل تقيل، فهل هذا تهميش لوزارة البيئة؟"

