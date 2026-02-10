قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: التعديل الوزاري يستهدف تعظيم كفاءة الأداء التنفيذي

قيادي بمستقبل وطن
قيادي بمستقبل وطن
أحمد بسيوني

أشاد إيهاب أبو كليلة، أمين مساعد الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ السابق، باختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب منذ قليل، مؤكدًا أن التعديل يعكس رؤية الدولة في تطوير الأداء الحكومي ومواكبة التحديات الراهنة.

وقال أبو كليلة، في تصريح صحفي، إن الدفع بعدد من الوجوه الجديدة داخل التشكيل الوزاري يؤكد رغبة القيادة السياسية في تجديد دماء الحكومة وتعظيم كفاءة الأداء التنفيذي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب فكرًا متجددًا وقدرة على التعامل مع الملفات المعقدة بمرونة وحسم.

وأضاف أن التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية استراتيجية وخبرة عملية، إلى جانب القدرة على العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي.

وأوضح أبو كليلة أن اختيار الدكتور عبد العزيز قنصوة لتولي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُعد اختيارًا موفقًا صادف أهله، مؤكدًا أنه الأجدر بتولي هذا المنصب لما يمتلكه من خبرات أكاديمية وإدارية واسعة، فضلًا عن رؤيته الواضحة لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن الدكتور قنصوة يُعد نموذجًا لرجل الدولة الذي يجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة التنفيذية والسياسية، وهو ما يعزز من فرص إحداث نقلة نوعية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

واعرب أبو كليلة عن ثقته في قدرة التشكيل الوزاري الجديد على تحقيق تطلعات المواطنين، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

الإسكندرية برلماني سابق مجلس الشيوخ التعديل الوزاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

مستريح السيارات

10 مارس محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بغسل أموال

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق.. أعاد صياغة العمل الأمنى رافعا شعار حقوق الإنسان أولا

أرشيفية

نيابة المقطم تستمع لأقوال شهود النفي في حادث المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد