قيادي بمستقبل وطن: التعديل الوزاري يستهدف تعظيم كفاءة الأداء التنفيذي

أشاد إيهاب أبو كليلة، أمين مساعد الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ السابق، باختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب منذ قليل، مؤكدًا أن التعديل يعكس رؤية الدولة في تطوير الأداء الحكومي ومواكبة التحديات الراهنة.

وقال أبو كليلة، في تصريح صحفي، إن الدفع بعدد من الوجوه الجديدة داخل التشكيل الوزاري يؤكد رغبة القيادة السياسية في تجديد دماء الحكومة وتعظيم كفاءة الأداء التنفيذي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهو ما يتطلب فكرًا متجددًا وقدرة على التعامل مع الملفات المعقدة بمرونة وحسم.

وأضاف أن التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية استراتيجية وخبرة عملية، إلى جانب القدرة على العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي.

وأوضح أبو كليلة أن اختيار الدكتور عبد العزيز قنصوة لتولي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُعد اختيارًا موفقًا صادف أهله، مؤكدًا أنه الأجدر بتولي هذا المنصب لما يمتلكه من خبرات أكاديمية وإدارية واسعة، فضلًا عن رؤيته الواضحة لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن الدكتور قنصوة يُعد نموذجًا لرجل الدولة الذي يجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة التنفيذية والسياسية، وهو ما يعزز من فرص إحداث نقلة نوعية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

واعرب أبو كليلة عن ثقته في قدرة التشكيل الوزاري الجديد على تحقيق تطلعات المواطنين، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.