سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
بعد التعديل الوزاري.. برلمانية: ملفات الصحة والتعليم والزراعة أولوية

هاني حسين

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنّ ملف الصحة لا يقل أهمية عن التعليم، مؤكدة أن القطاعين يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، لأن الحديث عن مواطن متعلم لا ينفصل عن كونه مواطنًا قادرًا على الحصول على خدمة صحية لائقة، مشيرة إلى أن أي مفاضلة بين الملفين تُعد طرحًا غير واقعي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل فكرة مهمة، إلا أن ما تم تطبيقه منه حتى الآن لا يتجاوز نسبة محدودة، مؤكدة ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيله بشكل كامل، بالتوازي مع إصلاح أوضاع الأطباء، في ظل أزمة هجرة الكوادر الطبية، والتي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة المنظومة الصحية.

وشددت النائبة على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال تحقيق الثبات التشريعي في القوانين الاقتصادية، مؤكدة ضرورة إلزام جميع جهات الدولة بالتخارج من الشركات التي تعمل بها، مع تحديد القطاعات التي يجب أن تظل الدولة موجودة فيها، لافتة إلى أن هذا الطرح مطروح منذ سنوات دون تنفيذ فعلي، ما يشكل خطرًا على الاقتصاد ككل.

وذكرت، أن ملف الزراعة والتصنيع الزراعي يمثل أولوية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مؤكدة أن غياب التصنيع يحرم الدولة من القيمة المضافة للمنتجات، رغم وجود دراسات جاهزة في عدد من القطاعات الصناعية، مشددة على أن المشكلة لا تكمن في تنفيذ المشروعات فقط، بل في غياب الفكر القادر على حل العقد الهيكلية التي تعرقل الصناعة، وهو ما يتطلب معالجة أعمق وجذرية.

